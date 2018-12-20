Пятикамерный флагман Nokia может выйти в январе-феврале 2019 года

PanARMENIAN.Net - В сети появились новые подробности о готовящемся к выпуску флагманском смартфоне Nokia 9 PureView, пока не представленном HMD Global официально. Смартфон прошел сертификацию организации Bluetooth SIG.

Одобрение Bluetooth SIG получили три версии — с модельными номерами TA-1087, TA-1082 и TA-1094. Судя по документам, смартфоны получат поддержку только Bluetooth 5.0 и 4G LTE, но не 5G. Обычно от сертификации Bluetooth SIG до официального дебюта проходит от месяца до двух. Таким образом, Nokia 9 PureView могут анонсировать в конце января или начале февраля, пишет Ferra.ru.

Ранее сообщалось о задержке с выпуском Nokia 9 PureView до начала 2019 года. Модель представляет собой флагманский смартфон с необычной тыльной камерой с пятью модулями. Также ему приписывают OLED-дисплей без вырезов с разрешением Quad HD+, процессор Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, а также аккумулятор емкостью 4150 мАч. 3,5-мм разъема для наушников, скорее всего, не будет.