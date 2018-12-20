Американец отсидел 17 лет в тюрьме за двойника: Ему выплатят компенсацию в размере $1.1 млн
20 декабря 2018 - 18:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Житель США Ричард Энтони Джонс провел 17 лет в тюрьме за преступление, которое было совершено его двойником. Как сообщает информационный портал CNN, он получит компенсацию в размере 1.1 миллиона долларов.
Мужчину признали виновным в ограблении с отягчающими обстоятельствами в 1999 году. Тогда похожий на него человек вырвал мобильный телефон из рук женщины на парковке у супермаркета и убежал. Жертва ограбления боролась с преступником, упала и разбила колени. Это было квалифицировано как причинение телесного вреда, потому наказание оказалось более суровым, пишет Lenta.ru.
Очевидцы охарактеризовали преступника как «светлокожего латиноамериканца или афроамериканца» по имени Рик с длинными откинутыми назад волосами
Сам Джонс в момент совершения преступления был на вечеринке по случаю дня рождения своей девушки, где его видели несколько человек. Тем не менее все очевидцы ограбления на очной ставке признали в нем правонарушителя. К тому же машина преступника припарковалась неподалеку от дома Джонса. Мужчину приговорили к 19 годам тюрьмы. Он подавал апелляцию и проиграл, а затем обратился к правозащитникам. Тем удалось обнаружить настоящего преступника, им оказался Рики Ли Амос, живущий неподалеку от Джонса и места преступления.
Когда свидетелям показали снимки Амоса, они признались, что он больше похож на грабителя. Суд принял эти сведения и освободил Джонса. Однако наказать Амоса не представлялось возможным, так как срок давности преступления истек.
Помимо компенсации, Джонс получил сертификат, удостоверяющий его невиновность, а также приглашение на консультацию юриста и разрешение участвовать в страховых программах здравоохранения штата. Все материалы его дела и биологические материалы, хранящиеся в полиции, были уничтожены.
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