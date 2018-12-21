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Конгресс США одобрил выделение $5.7 млрд на стену на границе с Мексикой

Конгресс США одобрил выделение $5.7 млрд на стену на границе с Мексикой
21 декабря 2018 - 10:00 AMT

PanARMENIAN.Net - Палата представителей конгресса США одобрила временный бюджет, предусматривающий выделение $5.7 млрд на возведение стены вдоль границы с Мексикой.

За проголосовали 217 конгрессменов, против – 185. Теперь документ должен быть одобрен сенатом, пишут «Ведомости» со ссылкой на USA Today.

Построить стену на границе с Мексикой для остановки потока нелегальных мигрантов обещал во время предвыборной кампании президент США Дональд Трамп.

Американский президент подчеркивал, что откажется подписывать проект бюджета, если он не будет включать расходы на строительство стены.

В свою очередь представители Демократической партии заявили, что не станут одобрять бюджет с расходами на стену. Срыв голосования в сенате приведет к тому, что с 22 декабря американское правительство останется без финансирования и часть федеральных госслужащих будет вынуждена уйти в отпуск или работать без оплаты труда.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: Конгрессмены одобрили выделение $5,7 млрд на стену на границе с Мексикой
Fox News. House approves spending bill with $5.7B for border wall
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