В Армении есть труднопроходимые дороги: Ларс открыт
21 декабря 2018 - 10:09 AMT
PanARMENIAN.Net - 21 декабря, по состоянию на 09:00, в Армении есть труднопроходимые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.
Труднопроходим перевал Варденяц. На автодороге Сотк-Карвачар местами образовался гололед.
МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.
Согласно полученным данным из агентства ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.
Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия со стороны России столпились автомобили.
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Так, законом РА «О государственных пособиях» предполагается размеры пособий по старости, инвалидности и при потере одного кормильца установить в размере 25500 драмов
Издание назвало пять направлений для туристических посещений в 2019 году. Список возглавила Армения.
Таким образом, Армения опустилась на одну позицию по сравнению с рейтингом 2016 года.
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