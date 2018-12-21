В Армении есть труднопроходимые дороги: Ларс открыт

PanARMENIAN.Net - 21 декабря, по состоянию на 09:00, в Армении есть труднопроходимые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

Труднопроходим перевал Варденяц. На автодороге Сотк-Карвачар местами образовался гололед.

МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.

Согласно полученным данным из агентства ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия со стороны России столпились автомобили.