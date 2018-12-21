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Пашинян подписал трудовой договор с генсеком Франкофонии

Пашинян подписал трудовой договор с генсеком Франкофонии
21 декабря 2018 - 10:47 AMT

PanARMENIAN.Net - Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян принял администратора Международной организации Франкофонии Адаму Уэйна. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

Пашинян отметил, что с теплотой помнит состоявшийся в Ереване 17-й саммит Международной организации Франкофонии, который был успешным и в плане содержания, и в плане организации, и в плане участия.

Никол Пашинян подчеркнул важность сотрудничества между МОФ и РА. Он отметил, что в период председательства в организации Армения приложит максимальные усилия для решения стоящих перед МОФ проблем, дальнейшего развития организации и повышения авторитета на международной арене.

Уэйн посчитал большим успехом проведение 17-го саммита МОФ в Ереване на высшем уровне, подчеркнув усилия Армении и лично исполняющего обязанности премьер-министра в этом деле. Он выразил уверенность, что Армения играет и в дальнейшем будет играть большую роль в Международной организации Франкофонии.

Администратор МОФ отметил, что прибыл в Армению со специальной миссией: в функции Армении как председательствующей в организации страны входит подписание трудового договора с новым генеральным секретарем Международной организации Франкофонии, главой МИД Руанды Луиз Мушикивабо и в соответствии с установленной процедурой документ подписывает руководитель председательствующей страны.

Пашинян, как руководитель председательствующей в МОФ страны, подписал трудовой договор с генеральным секретарем МОФ и передал администратору организации.

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