Пашинян подписал трудовой договор с генсеком Франкофонии
21 декабря 2018 - 10:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян принял администратора Международной организации Франкофонии Адаму Уэйна. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.
Пашинян отметил, что с теплотой помнит состоявшийся в Ереване 17-й саммит Международной организации Франкофонии, который был успешным и в плане содержания, и в плане организации, и в плане участия.
Никол Пашинян подчеркнул важность сотрудничества между МОФ и РА. Он отметил, что в период председательства в организации Армения приложит максимальные усилия для решения стоящих перед МОФ проблем, дальнейшего развития организации и повышения авторитета на международной арене.
Уэйн посчитал большим успехом проведение 17-го саммита МОФ в Ереване на высшем уровне, подчеркнув усилия Армении и лично исполняющего обязанности премьер-министра в этом деле. Он выразил уверенность, что Армения играет и в дальнейшем будет играть большую роль в Международной организации Франкофонии.
Администратор МОФ отметил, что прибыл в Армению со специальной миссией: в функции Армении как председательствующей в организации страны входит подписание трудового договора с новым генеральным секретарем Международной организации Франкофонии, главой МИД Руанды Луиз Мушикивабо и в соответствии с установленной процедурой документ подписывает руководитель председательствующей страны.
Пашинян, как руководитель председательствующей в МОФ страны, подписал трудовой договор с генеральным секретарем МОФ и передал администратору организации.
Самое значимое
«Я ему сказал, что я не поддерживаю, когда арестовывают по политическим мотивам», - сказал Лукашенко.
В беседе с пресс-секретарем министерства иностранных дел Республики Армения Анной Нагдалян PanARMENIAN.Net поинтересовался, будет ли поздравление от Кремля.
«Но отношения с Турцией связаны с вопросом Нагорного Карабаха, с третьей страной. Я имею в виду Азербайджан», - отметил Пашинян
«Как известно, заседания ОДКБ не было. Позиция Армении в этом вопросе не претерпела никаких изменений», — сказал Егоян.
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