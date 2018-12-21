Пашинян: Нужно делать выводы в связи с происходящими в среде безопасности событиями
21 декабря 2018 - 13:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Под председательством исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялось очередное заседание Совета безопасности, в ходе которого был обсужден широкий круг вопросов, связанных со сферой безопасности страны. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.
«Мы должны сделать определенные выводы в связи с происходящими в среде безопасности событиями, а также принять решения о дальнейшем развитии, стратегиях и тактике в сфере безопасности», – сказал Пашинян.
И. о. премьера подчеркнул, что необходимо разработать конкретную дорожную карту и составить четкий план действий для реализации этих решений.
Самое значимое
Так, по состоянию на 7:30 (по Еревану) были подсчитаны 100% голосов
Как Пашинян заявил в интервью телеканалу France24, внеочередные выборы в парламент Армении состоятся 9-10 декабря
Для участия в саммите в Армению прибыли 3500 делегатов из порядка 100 стран.
«Я поручил подготовить указы об их освобождении. С этого момента все они считаются освобожденными с должностей», - сказал премьер
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