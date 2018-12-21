Пашинян: Нужно делать выводы в связи с происходящими в среде безопасности событиями

PanARMENIAN.Net - Под председательством исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялось очередное заседание Совета безопасности, в ходе которого был обсужден широкий круг вопросов, связанных со сферой безопасности страны. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

«Мы должны сделать определенные выводы в связи с происходящими в среде безопасности событиями, а также принять решения о дальнейшем развитии, стратегиях и тактике в сфере безопасности», – сказал Пашинян.

И. о. премьера подчеркнул, что необходимо разработать конкретную дорожную карту и составить четкий план действий для реализации этих решений.