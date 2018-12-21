Uber вновь будет проводить испытания беспилотных автомобилей
21 декабря 2018 - 11:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Uber возобновил испытания беспилотных автомобилей после десятимесячного перерыва. Правда, пока тестирование проводится в ограниченном формате.
В ближайшее время машины будут курсировать только по одной дороге между двумя офисами компании в Питсбурге, расстояние между которыми составляет около 1,5 км. Скорость движения не будет превышать 40 км/ч, испытания разрешены только в дневное время, и в автомобилях будут присутствовать сотрудники компании, пишут «Ведомости» со ссылкой на газету Financial Times.
Испытания беспилотных автомобилей Uber были приостановлены в марте после того, как один из них насмерть сбил женщину в Аризоне. Это был первый случай гибели человека в ДТП с беспилотным автомобилем. Женщина пересекала дорогу на велосипеде вне пешеходного перехода в темное время суток, и датчики Uber не среагировали на нее.
Полиция пришла к выводу, что ДТП было «полностью предотвратимо». В ходе расследования было установлено, что на смартфоне оператора Uber в момент ДТП транслировался эпизод телешоу «Голос». После инцидента компания уволила около 300 водителей-испытателей.
О неподготовленности операторов руководство предупреждал менеджер подразделения Uber по тестированию беспилотных автомобилей Робби Миллер, сообщило в декабре издание The Information. По его данным, за неделю до аварии в Аризоне Миллер направил руководству компании письмо, в котором говорилось, что беспилотники Uber не готовы к тестированию.
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