Uber вновь будет проводить испытания беспилотных автомобилей

PanARMENIAN.Net - Uber возобновил испытания беспилотных автомобилей после десятимесячного перерыва. Правда, пока тестирование проводится в ограниченном формате.

В ближайшее время машины будут курсировать только по одной дороге между двумя офисами компании в Питсбурге, расстояние между которыми составляет около 1,5 км. Скорость движения не будет превышать 40 км/ч, испытания разрешены только в дневное время, и в автомобилях будут присутствовать сотрудники компании, пишут «Ведомости» со ссылкой на газету Financial Times.

Испытания беспилотных автомобилей Uber были приостановлены в марте после того, как один из них насмерть сбил женщину в Аризоне. Это был первый случай гибели человека в ДТП с беспилотным автомобилем. Женщина пересекала дорогу на велосипеде вне пешеходного перехода в темное время суток, и датчики Uber не среагировали на нее.

Полиция пришла к выводу, что ДТП было «полностью предотвратимо». В ходе расследования было установлено, что на смартфоне оператора Uber в момент ДТП транслировался эпизод телешоу «Голос». После инцидента компания уволила около 300 водителей-испытателей.

О неподготовленности операторов руководство предупреждал менеджер подразделения Uber по тестированию беспилотных автомобилей Робби Миллер, сообщило в декабре издание The Information. По его данным, за неделю до аварии в Аризоне Миллер направил руководству компании письмо, в котором говорилось, что беспилотники Uber не готовы к тестированию.