Forbes назвал лучшие страны для ведения бизнеса: Армения - 81-я в списке
21 декабря 2018 - 14:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Forbes опубликовал рейтинг лучших стран для ведения бизнеса. Всего в списке 161 государство, наиболее привлекательное для инвесторов. Армения в рейтинге расположилась посередине - на 81-м месте.
Отмечается, что рост ВВП в Армении составил 7.5%, ВВП на душу населения - $3900, уровень безработицы в стране - 18.9%.
Соседняя Грузия занимает в списке самое лучшее место из стран региона - 44-е, Азербайджан расположился на 70-м месте. Россия занимает в рейтинге 55-е место, Турция - 57-е, Казахстан - 65-е, Украина - 77-е, Белоруссия - 88-е.
Первое место, несмотря на предстоящий «брекзит», занимает Великобритания, за ней следует Швеция, на третьем месте – Гонконг. Пятерку лучших стран замыкают Нидерланды и Новая Зеландия. США заняли 17 место.
Для оценки стран используется 15 показателей. Среди них – торговая и финансовая свобода, защита прав собственности, инвестиций, а также уровень коррупции и личных свобод человека.
Самое значимое
«Я ему сказал, что я не поддерживаю, когда арестовывают по политическим мотивам», - сказал Лукашенко.
В беседе с пресс-секретарем министерства иностранных дел Республики Армения Анной Нагдалян PanARMENIAN.Net поинтересовался, будет ли поздравление от Кремля.
«Но отношения с Турцией связаны с вопросом Нагорного Карабаха, с третьей страной. Я имею в виду Азербайджан», - отметил Пашинян
«Как известно, заседания ОДКБ не было. Позиция Армении в этом вопросе не претерпела никаких изменений», — сказал Егоян.
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