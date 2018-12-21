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Forbes назвал лучшие страны для ведения бизнеса: Армения - 81-я в списке

Forbes назвал лучшие страны для ведения бизнеса: Армения - 81-я в списке
21 декабря 2018 - 14:35 AMT

PanARMENIAN.Net - Forbes опубликовал рейтинг лучших стран для ведения бизнеса. Всего в списке 161 государство, наиболее привлекательное для инвесторов. Армения в рейтинге расположилась посередине - на 81-м месте.

Отмечается, что рост ВВП в Армении составил 7.5%, ВВП на душу населения - $3900, уровень безработицы в стране - 18.9%.

Соседняя Грузия занимает в списке самое лучшее место из стран региона - 44-е, Азербайджан расположился на 70-м месте. Россия занимает в рейтинге 55-е место, Турция - 57-е, Казахстан - 65-е, Украина - 77-е, Белоруссия - 88-е.

Первое место, несмотря на предстоящий «брекзит», занимает Великобритания, за ней следует Швеция, на третьем месте – Гонконг. Пятерку лучших стран замыкают Нидерланды и Новая Зеландия. США заняли 17 место.

Для оценки стран используется 15 показателей. Среди них – торговая и финансовая свобода, защита прав собственности, инвестиций, а также уровень коррупции и личных свобод человека.

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