Facebook создаст собственную криптовалюту
21 декабря 2018 - 15:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Facebook создаст криптовалюту, позволяющую пользователям переводить деньги при помощи приложения WhatsApp. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом. По их информации, новая услуга будет ориентирована в первую очередь на рынок денежных переводов в Индии.
Работы по созданию криптовалюты уже начались. Новая цифровая валюта будет привязана к доллару США для минимизации волатильности, уточнили источники агентства. Выпуск криптовалюты произойдет нескоро. Сейчас в компании работают еще только над планом проекта, уточнили источники, пишут «Ведомости».
«Уже давно ожидается, что Facebook сделает шаг в области финансовых услуг после того, как в 2014 г. нанял бывшего президента PayPal Дэвида Маркуса для запуска приложения Messenger», — пишет издание. В мае Маркус возглавил подразделение, занимающееся внедрением технологии блокчейна. По информации сотрудников LinkedIn, Facebook набрал в блокчейн-группу уже около 40 человек.
«Как и многие другие компании, Facebook изучает способы использования возможностей технологии блокчейна», — прокомментировал информацию представитель Facebook. По его словам, новая команда изучает множество различных приложений. Сейчас Facebook не может поделиться какой-либо подробной информацией о работе блокчейн-группы, отметил он.
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