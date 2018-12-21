Зась: В ОДКБ возможно принимать решение в ограниченном формате, когда нет согласия всех стран

PanARMENIAN.Net - В уставе ОДКБ предусмотрен порядок принятия решений в ограниченном формате, когда не каждая страна согласна с тем или иным вопросом. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась.

Он рассчитывает, что будет назначен на должность генерального секретаря ОДКБ консенсусом, пишет БЕЛТА.

«Я надеюсь, что все-таки будет достигнут консенсус и вопросы, которые сейчас стоят, будут сняты. Этот вариант будет самым лучшим и полезным для дела. Надо преодолеть эти разногласия и дальше запускать нормальную работу«, - подчеркнул Станислав Зась.

Белорусскую кандидатуру на должность генсекретаря ОДКБ уже согласовали президенты Киргизии, Казахстана, Таджикистана и России. Станислав Зась побывал во всех этих странах и встретился с каждым из глав государств.

«Встречи прошли позитивно по тональности и характеру, результативности и полезно лично для меня. Целесообразно такую схему вводить в практику, когда человек, претендующий на пост генерального секретаря военно-политического блока, встречается со всеми главами государств», - отметил госсекретарь.

Отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, планируется ли встреча с руководством Армении, Зась отметил: «Я готов в любое удобное время для премьер-министра Армении туда прибыть и встретиться с ним, министром иностранных дел и министром обороны, обсудить те, может быть, вопросы или проблемы, которые они видят в деятельности организации, и дальше работать в том числе по этим проблемам».

Отношения Еревана и Минска накалились после саммита ОДКБ в Астане, когда не удалось выбрать нового генсека альянса взамен отозванного представителя Армении Юрия Хачатурова, находящегося под следствием в связи с разгоном оппозиционного митинга и гибели 10 человек в 2008 году. Пост закреплен за Арменией до 2020 года, Минск настаивает на ротации и передаче поста Белоруссии. После саммита Лукашенко обсудил его итоги с послом Азербайджана, что вызвало резкую критику со стороны Пашиняна. Минск выступил с ответной критикой, а Лукашенко принял в белорусской столице президента Азербайджана Ильхама Алиева, где стороны заявили о подготовке нового оружейного контракта между странами.