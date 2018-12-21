Боевики ИГ убили 700 человек из числа своих пленных
21 декабря 2018 - 16:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Члены террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) начали массово расправляться с людьми.
Боевики в настоящее время удерживают лишь небольшие территории на востоке Сирии. Как отмечается, именно из-за того, что отступать больше некуда, они и начали избавляться от тех, кого удерживают в своих тюрьмах, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Independent.
В итоге, по данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), за последние два месяца были убиты по меньшей мере 700 человек. В организации отметили, что обычно ИГ использовало казни для привлечения внимания, однако последние убийства совершались тайно и не снимались на видео, а тела были захоронены в братских могилах.
Всего террористы удерживают более 1300 человек. При этом расправились они и с рядом своих бойцов, которые пытались сбежать.
19 декабря Трамп объявил о победе над ИГ в Сирии. В тот же день Белый дом сообщил о выводе американских войск из страны. Позднее источники уточнили, что уход США из Сирии также означает прекращение авиаударов по позициям ИГ.
Гражданская война в Сирии идет с 2011 года. С осени 2015-го Россия по официальной просьбе сирийского правительства наносит удары по позициям террористов на территории Арабской Республики. Аналогичные действия ведет с 2014 года возглавляемая США международная коалиция, однако без разрешения Дамаска.
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