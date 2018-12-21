ОДКБ: Сроки утверждения генсека членами организации не определены

PanARMENIAN.Net - Сроки подписания решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о назначении нового генсека не определены, этот документ должны подписать все главы стран-членов организации. Об этом заявил пресс-секретарь секретариата ОДКБ Владимир Зайнетдинов, пишет РИА Новости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко провел рабочую встречу с госсекретарем Совбеза страны Станиславом Засем и подписал проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о назначении его генсеком организации. Ранее Зась уже посетил с целью согласования своего назначения Киргизию, Казахстан, Таджикистан и Россию. При этом визит в Армению Зася не планируется, заявила 20 декабря пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян.

«Это решение должно быть подписано шестью главами государств. Генсек назначается консенсусом, шестью главами государств», - сообщил Зайнетдинов.

По его словам, у секретариата ОДКБ пока нет информации, подписал ли еще кто-то из глав государств решение, кроме Лукашенко, равно как и «не определены сроки» для этого. «У меня информации по этому поводу нет никакой», - пояснил он.

Зась ранее 21 декабря заявил, что готов провести встречи в Армении и надеется на консенсус по вопросу его назначения. Вместе с тем, по его словам, в уставе ОДКБ предусмотрен порядок принятия решений в ограниченном формате, когда не каждая страна согласна с тем или иным вопросом. В то же время Зась надеется на компромисс в этом вопросе.

Как сообщал ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, на саммите в Астане 8 ноября было решено, что после представителя Армении пост генсека ОДКБ должен занять представитель Белоруссии. Позднее белорусский лидер заявил, что у него есть три возможные кандидатуры на эту должность.

Отношения Еревана и Минска накалились после саммита ОДКБ в Астане, когда не удалось выбрать нового генсека альянса взамен отозванного представителя Армении Юрия Хачатурова, находящегося под следствием в связи с разгоном оппозиционного митинга и гибели 10 человек в 2008 году. Пост закреплен за Арменией до 2020 года, Минск настаивает на ротации и передаче поста Белоруссии. После саммита Лукашенко обсудил его итоги с послом Азербайджана, что вызвало резкую критику со стороны Пашиняна. Минск выступил с ответной критикой, а Лукашенко принял в белорусской столице президента Азербайджана Ильхама Алиева, где стороны заявили о подготовке нового оружейного контракта между странами.