Секретарь Пашиняна не сказал, наложит ли Армения вето на избрание Зася генсеком ОДКБ
21 декабря 2018 - 18:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Пресс-секретарь и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна Арман Егоян в беседе с PanARMENIAN.Net прокомментировал заявление белорусского кандидата на пост генсека ОДКБ Станислава Зася о том, что Киргизия, Казахстан, Таджикистан и Россия уже одобрили его кандидатуру на пост главы организации. По словам Егояна, это «всего лишь заявление Зася».
На вопрос, собирается ли Армения выдвигать своего кандидата на пост генсека ОДКБ, Егоян сказал, что это станет ясно в ходе планируемого по поводу назначения главы организации заседания.
Также не ясно, когда будет назначен новый секретарь.
На вопрос, будет ли Армения применять право вето, предоставленное уставом ОДКБ, против назначения кандидата от Белоруссии на пост генсека ОДКБ, Егоян также посоветовал дождаться заседания.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко провел рабочую встречу с госсекретарем Совбеза страны Станиславом Засем и подписал проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о назначении его генсеком организации.
Зась ранее 21 декабря заявил, что готов провести встречи в Армении и надеется на консенсус по вопросу его назначения. Вместе с тем, по его словам, в уставе ОДКБ предусмотрен порядок принятия решений в ограниченном формате, когда не каждая страна согласна с тем или иным вопросом. В то же время Зась надеется на компромисс в этом вопросе.
Отношения Еревана и Минска накалились после саммита ОДКБ в Астане, когда не удалось выбрать нового генсека альянса взамен отозванного представителя Армении Юрия Хачатурова, находящегося под следствием в связи с разгоном оппозиционного митинга и гибели 10 человек в 2008 году. Пост закреплен за Арменией до 2020 года, Минск настаивает на ротации и передаче поста Белоруссии. После саммита Лукашенко обсудил его итоги с послом Азербайджана, что вызвало резкую критику со стороны Пашиняна. Минск выступил с ответной критикой, а Лукашенко принял в белорусской столице президента Азербайджана Ильхама Алиева, где стороны заявили о подготовке нового оружейного контракта между странами.
Самое значимое
Так, по состоянию на 7:30 (по Еревану) были подсчитаны 100% голосов
Как Пашинян заявил в интервью телеканалу France24, внеочередные выборы в парламент Армении состоятся 9-10 декабря
Для участия в саммите в Армению прибыли 3500 делегатов из порядка 100 стран.
«Я поручил подготовить указы об их освобождении. С этого момента все они считаются освобожденными с должностей», - сказал премьер
Partner news
Самое читаемое в разделе
Пашинян в Париже: Неприемлемо, чтобы право народа на самоопределение стало угрозой его существованию
Последние новости
Президент Турции отложил начало военной операции в Сирии По словам главы государства, такое решение он принял после разговора с президентом США Дональдом Трампом
ОДКБ: Сроки утверждения генсека членами организации не определены «Это решение должно быть подписано шестью главами государств. Генсек назначается консенсусом, шестью главами государств», - сообщил Зайнетдинов
Боевики ИГ убили 700 человек из числа своих пленных Боевики в настоящее время удерживают лишь небольшие территории на востоке Сирии
Зась: В ОДКБ возможно принимать решение в ограниченном формате, когда нет согласия всех стран Он рассчитывает, что будет назначен на должность генерального секретаря ОДКБ консенсусом