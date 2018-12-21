Президент Турции отложил начало военной операции в Сирии
21 декабря 2018 - 19:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отложил сроки начала военной операции в Сирии.
По словам главы государства, такое решение он принял после разговора с президентом США Дональдом Трампом, контактов с представителыми структур безопасности Турции и США, а также заявлений американской стороны, пишут «Ведомости» со ссылкой на турецкое информагентство «Анадолу».
«Речь идет о временной отсрочке операции», — уточнил Эрдоган. По его словам, Турция должна предпринять шаги для стабилизации ситуации в Сирии. Анкара не собирается захватывать сирийские земли, военная операция будет ответом на действия террористов в Сирии.
«Арабы, курды и туркманы Сирии приветствуют военные операции Турции. Они доверяют Анкаре», — сказал Эрдоган, назвав безопасность в регионе приоритетом для страны. В борьбе с террористами Турция активно сотрудничает с Россией и Ираном, уточнил он.
Эрдоган 12 декабря заявил, что Турция через несколько дней начнет военную операцию на сирийской территории, к востоку от Евфрата. Через неделю Эрдоган заявил, что Трамп одобрил проведение Турцией военной операции. Турецкие военные готовы начать операцию вдоль всего участка турецко-сирийской границы в любое время, утверждал Эрдоган. По его словам, речь идет о борьбе с курдскими отрядами народной самообороны (YPG). В Турции YPG считают террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.
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