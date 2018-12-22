Президент Киргизии поздравил Пашиняна с победой его блока на выборах в Армении
22 декабря 2018 - 12:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков направил поздравительное послание и.о. премьер-министра Республики Армения Николу Пашиняну в связи с победой блока «Мой шаг» на внеочередных парламентских выборах. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
«От всего сердца поздравляю вас с уверенной победой возглавляемого Вами блока «Мой шаг». Результаты выборов отражают высокое доверие народа к реализуемым вами реформам и позитивной деятельности», - говорится в послании.
Президент выразил уверенность, что отношения между Киргизией и Арменией, основанные на взаимном уважении, будут и впредь развиваться в интересах двух народов.
«Желаю вам крепкого здоровья, многих лет жизни, успехов в государственных делах, а дружественному армянскому народу – мира и процветания», - говорится в поздравлении.
Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 9 декабря. По их итогам победил блок «Мой шаг» во главе с и.о. премьер-министра РА Николом Пашиняном, набрав 70.43% голосов, второе место заняла «Процветающая Армения» с 8.27%, третье - «Светлая Армения» с 6.37% голосов.
Самое значимое
«Я ему сказал, что я не поддерживаю, когда арестовывают по политическим мотивам», - сказал Лукашенко.
В беседе с пресс-секретарем министерства иностранных дел Республики Армения Анной Нагдалян PanARMENIAN.Net поинтересовался, будет ли поздравление от Кремля.
«Но отношения с Турцией связаны с вопросом Нагорного Карабаха, с третьей страной. Я имею в виду Азербайджан», - отметил Пашинян
«Как известно, заседания ОДКБ не было. Позиция Армении в этом вопросе не претерпела никаких изменений», — сказал Егоян.
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