В Германии закрыли последнюю угольную шахту

PanARMENIAN.Net - В бывшем шахтерском городе Ботропе закрылась последняя в Германии угольная шахта Prosper-Haniel. Теперь добыча каменного угля в стране окончательно прекратилась, и он будет завозиться только из-за рубежа.

В Германии сохраняется лишь добыча бурого угля открытым способом в карьерах и разрезах, пишет Deutsche Welle.

В ближайшие два-три года спрос на уголь в Германии может ощутимо снизиться. Летом 2018 года правительство ФРГ создало угольную комиссию, которая работает над федеральным планом полного отказа от угля как самого вредного для глобального климата ископаемого энергоносителя. Возможным сроком завершения использования угля называется 2030 год.

Великобритания закрыла последнюю угольную шахту в 2015 г., Франция – в 2004 г., Бельгия – в 1992 г. Во всех этих странах добычу каменного угля прекращали по экономическим причинам: отказ от него из экологических соображений – тенденция лишь самого последнего времени.