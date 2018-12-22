Forbes: Цукерберг - главный лузер года среди миллиардеров, Безос - счастливик

PanARMENIAN.Net - Forbes составил ежегодный рейтинг миллиардеров, которые потеряли больше всего от состояния за год, а также тех бизнесменов, для кого последние 12 месяцев прошли наиболее успешно. Первый список возглавил основатель Facebook Марк Цукерберг. По подсчетам журнала, в 2018 году он потерял $18.7 млрд из-за скандалов в компании, связанных с утечкой данных.

На втором месте рейтинга лузеров среди миллиардеров по версии Forbes – владелец Inditex Амансио Ортега. Его компании принадлежат бренды Zara, Oysho, Massimo Dutti, Bershka, Pull and Bear. Рост розничной торговли замедлился, из-за чего цена акций Inditex падала, а Ортега потерял $16.2 млрд за год.

В этот список Forbes также попали основной акционер немецкого производителя подшипников Schaeffler Георг Шеффлер (-$14 млрд), основатель интернет-компании Tencent Ма Хуатэн (-$10.1 млрд), самый богатый человек Мексики и глава America Movil Карлос Слим Элу (-$9.3 млрд), основной владелец Anheuser-Busch InBev Жорже Паоло Леманн (-$9.2 млрд), председатель TCC Group Чароен Сиривадханабхакди (-$7.24 млрд), владелица двух казино в Макао Поллианна Чу (-$7.2 млрд), основной владелец S.F. Holding Ван Вэй (-$6.7 млрд), а также основательница Lens Technology Чжоу Цюньфэй (-$6.3 млрд).

Список миллиардеров, чей год по версии Forbes прошел наиболее успешно, возглавил основатель Amazon Джефф Безос. Журнал подсчитал, что его состояние увеличилось на $27.9 млрд. На втором месте -основатель Uniqlo Тадаси Янаи, чье состояние увеличилось на$7 млрд. На третьем месте – Вагит Алекперов (+$4.6 млрд), на четвертом - Руперт Мердок (+$4.6 млрд), на пятом – Леонид Михельсон (+$4 млрд) и на шестом месте – Геннадий Тимченко (+$3,8 млрд). Для троих россиян год был успешным благодаря росту цен на газ и нефть, отмечает Forbes. Алекперов является президентом «Лукойла», Михельсон – предправления «Новатэка», а Тимченко владеет долями в «Сибуре» и «Новатэке».

ГлаваMicrosoft Билл Гейстс и основатель SpaceXИлон Маск заняли в рейтинге счастливчиком 9 и 10 места с увеличением состояния за год на $2.9 млрд и $2.8 соответственно.