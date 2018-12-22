Госдеп США хочет выделить Украине $10 млн в связи с инцидентом в Керченском проливе
22 декабря 2018 - 12:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Госдепартамент США решил выделить военно-морским силам Украины $10 млн в связи с инцидентом в Керченском проливе. Об этом сообщил официальный представитель госдепа Роберт Палладино. Теперь это решение должен одобрить конгресс США.
«Мы делаем это в знак солидарности с Литвой и Великобританией, которые также планируют увеличить помощь в области безопасности Украине», — отметил Палладино, пишут «Ведомости».
Он призвал Россию вернуть Украине задержанные корабли и освободить моряков, а также обеспечить свободное прохождение через Керченский пролив и Азовское море для всех судов.
В конце ноября российские пограничники задержали в Керченском проливе два украинских артиллерийских катера и баркас, которые пересекли границу России и двигались в направлении к Керченскому мосту, члены их экипажей были арестованы. По версии российской стороны, корабли пересекли границу незаконно, опасно маневрировали и не подчинялись требованиям погранслужбы. Украина утверждает, что корабли запрашивали разрешение на проход под мостом в установленном порядке, но не получили ответа от российских пограничников.
После инцидента в проливе на части территории Украины было введено военное положение. Кроме того, президент Петр Порошенко запретил въезд на Украину российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.
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