Госдеп США хочет выделить Украине $10 млн в связи с инцидентом в Керченском проливе

PanARMENIAN.Net - Госдепартамент США решил выделить военно-морским силам Украины $10 млн в связи с инцидентом в Керченском проливе. Об этом сообщил официальный представитель госдепа Роберт Палладино. Теперь это решение должен одобрить конгресс США.

«Мы делаем это в знак солидарности с Литвой и Великобританией, которые также планируют увеличить помощь в области безопасности Украине», — отметил Палладино, пишут «Ведомости».

Он призвал Россию вернуть Украине задержанные корабли и освободить моряков, а также обеспечить свободное прохождение через Керченский пролив и Азовское море для всех судов.

В конце ноября российские пограничники задержали в Керченском проливе два украинских артиллерийских катера и баркас, которые пересекли границу России и двигались в направлении к Керченскому мосту, члены их экипажей были арестованы. По версии российской стороны, корабли пересекли границу незаконно, опасно маневрировали и не подчинялись требованиям погранслужбы. Украина утверждает, что корабли запрашивали разрешение на проход под мостом в установленном порядке, но не получили ответа от российских пограничников.

После инцидента в проливе на части территории Украины было введено военное положение. Кроме того, президент Петр Порошенко запретил въезд на Украину российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.