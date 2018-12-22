Протесты в Барселоне переросли в столкновения с полицией: Пострадали более 60 человек
22 декабря 2018 - 13:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Протесты против испанского правительства в Барселоне переросли в столкновения с полицией. В результате более 60 человек получили травмы.
На акцию протеста в Барселоне в этот день вышли десятки тысяч человек. В ряде районов участники шествия атаковали полицейских, забрасывая их камнями, металлическими предметами, бутылками и петардами, пишет Deutsche Welle со ссылкой на агентство AFP.
Из 62 пострадавших в ходе столкновений - 35 сотрудников полиции, передает агентство. 13 демонстрантов были задержаны.
Причиной недовольства каталонцев стало выездное заседание правительства Испании в Барселоне. По замыслу премьер-министра страны Педро Санчеса, этот шаг должен был ознаменовать деэскалацию в конфликте вокруг независимости Каталонии. «Мы приехали сюда, чтобы показать нашу симпатию и уважение Каталонии», - заявила пресс-секретарь правительства Испании Исабель Села по итогам заседания. Однако сторонники отделения этого региона восприняли действия центральных властей как «провокацию».
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