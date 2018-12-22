ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 200 раз
22 декабря 2018 - 14:59 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 16 по 22 декабря на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 200 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций НКР более 2000 выстрелов.
Передовые подразделения Армии обороны НКР в основном воздерживались от ответных действий и предпринимают необходимые шаги для организации надежной обороны боевых позиций.
В период с 9 по 15 декабря на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 250 раз. За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций НКР более 2500 выстрелов.
Самое значимое
«Я ему сказал, что я не поддерживаю, когда арестовывают по политическим мотивам», - сказал Лукашенко.
В беседе с пресс-секретарем министерства иностранных дел Республики Армения Анной Нагдалян PanARMENIAN.Net поинтересовался, будет ли поздравление от Кремля.
«Но отношения с Турцией связаны с вопросом Нагорного Карабаха, с третьей страной. Я имею в виду Азербайджан», - отметил Пашинян
«Как известно, заседания ОДКБ не было. Позиция Армении в этом вопросе не претерпела никаких изменений», — сказал Егоян.
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