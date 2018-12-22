ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 200 раз

PanARMENIAN.Net - В период с 16 по 22 декабря на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 200 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций НКР более 2000 выстрелов.

Передовые подразделения Армии обороны НКР в основном воздерживались от ответных действий и предпринимают необходимые шаги для организации надежной обороны боевых позиций.

В период с 9 по 15 декабря на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 250 раз. За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций НКР более 2500 выстрелов.