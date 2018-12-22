Президент Таджикистана подписал проект о назначении белорусского кандидата генсеком ОДКБ

PanARMENIAN.Net - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поддержал кандидатуру Станислава Зася, представленную Белоруссией на должность генерального секретаря ОДКБ, и подписал его назначение. Об этом сообщил официальный представитель МИД страны Вафо Ниятбекзода.

«Президент Таджикистана поддержал кандидатуру Станислава Зася и подписал его назначение на должность Генерального секретаря ОДКБ», - сказал он, пишет РИА Новости.

О готовности поддержать кандидатуру Зася президент Таджикистана заявил во время встречи с ним 14 декабря в Душанбе.

Как ранее сообщил пресс-секретарь секретариата ОДКБ Владимир Зайнетдинов, сроки подписания решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о назначении нового генсека не определены, этот документ должны подписать все главы стран-членов организации.

21 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко провел рабочую встречу с госсекретарем Совбеза страны Станиславом Засем и подписал проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о назначении его генсеком организации.

Ранее Зась заявил, что готов провести встречи в Армении и надеется на консенсус по вопросу его назначения. Вместе с тем, по его словам, в уставе ОДКБ предусмотрен порядок принятия решений в ограниченном формате, когда не каждая страна согласна с тем или иным вопросом. В то же время Зась надеется на компромисс в этом вопросе.

Отношения Еревана и Минска накалились после саммита ОДКБ в Астане, когда не удалось выбрать нового генсека альянса взамен отозванного представителя Армении Юрия Хачатурова, находящегося под следствием в связи с разгоном оппозиционного митинга и гибели 10 человек в 2008 году. Пост закреплен за Арменией до 2020 года, Минск настаивает на ротации и передаче поста Белоруссии. После саммита Лукашенко обсудил его итоги с послом Азербайджана, что вызвало резкую критику со стороны Пашиняна. Минск выступил с ответной критикой, а Лукашенко принял в белорусской столице президента Азербайджана Ильхама Алиева, где стороны заявили о подготовке нового оружейного контракта между странами.