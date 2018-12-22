С оппозиционной азербайджанской журналистки Хадиджи Исмаиловой взыскивают $26,000
22 декабря 2018 - 15:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Суд обязал азербайджанскую журналистку Хадиджу Исмаилову, занимавшуюся расследованиями коррупции, выплатить долги «Радио Свобода», где она раньше работала.
Но еще в начале декабря, то есть до этого решения, ее счета были заморожены по иску министерства налогов. Из-за этого журналистка не может получить компенсацию, назначенную ей Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) за необоснованное преследование, пишет BBC.
Бакинский административно-экономический суд 21 декабря принял решение о том, что Исмаилова должна выплатить министерству налогов 45 тысяч манат (более 26 тысяч долларов) по их иску об уклонении от уплаты налогов в период ее работы главой представительства «Радио Азадлыг» («Радио Свобода») в Баку в 2008-2010 годах. Иск был подан в ноябре 2017-го.
Исмаилова отрицает обвинения. По ее словам, финансовыми вопросами организации она не занималась.
Ранее, 17 декабря, Исмаилова сообщила СМИ, что не может получить компенсацию, назначенную ей ЕСПЧ за необоснованное преследование. Ее счета были заморожены по иску министерства налогов, которое требует с нее долги «Радио Свобода». Причем счета были заморожены до решения суда.
Компенсацию в размере 7 тысяч евро (8 тысяч долларов) Европейский суд по правам человека присудил ей в апреле 2017 года.
За четыре года до этого журналистка была арестована на митинге. За нарушение порядка проведения массовых мероприятий ей присудили 220 часов общественных работ. Исмаилова обжаловала решение в ЕСПЧ, который в итоге признал приговор азербайджанского суда необоснованным.
Илькин Мамедов, директор Азербайджанской службы «Радио Свобода» называет требования минналогов к Исмаиловой абсурдными. «Ни она, ни другие редакторы «Радио Азадлыг» не имели к отношение к финансовым вопросам», - говорит директор.
По его словам, азербайджанская «Свобода» намеревалась участвовать в этом процессе в качестве одной из сторон, однако суд отклонил это требование.
Адвокат Исмаиловой Фариз Намазлы говорит, что деньги от компенсации не могут быть предметом штрафа.
Хадиджа Исмаилова известна своими расследованиями о коррупции в Азербайджане и семейном бизнесе президента Ильхама Алиева. Уйдя с должности главы бюро «Радио Свобода» в 2010 году, она работала журналистом-фрилансером.
В декабре 2014 года ее снова арестовали по обвинению в клевете, уклонении от уплаты налогов, незаконной предпринимательской деятельности и злоупотреблении властью и в сентябре 2015-го приговорили к 7,5 годам лишения свободы.
В декабре того же года бакинский офис «Радио Свобода» был опечатан полицией, и вскоре было принято решение его закрыть. Через полтора года сайт СМИ был заблокирован на территории Азербайджана.
Коллеги-журналисты Исмаиловой и правозащитники утверждали, что обвинения против нее безосновательны, и на фоне общественной кампании в ее поддержку весной 2016 года Верховный суд заменил ей срок на условный.
В ЕСПЧ находятся еще несколько исков от журналистки, в том числе и по этому делу.
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