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Число жертв во время протестов во Франции растет: Погиб десятый человек

Число жертв во время протестов во Франции растет: Погиб десятый человек
22 декабря 2018 - 16:52 AMT

PanARMENIAN.Net - На юге Франции в ходе массовых протестов движения «желтых жилетов» против повышения цен на топливо погиб десятый человек.

Инцидент произошел 21 декабря вблизи города Перпиньян в департаменте Восточные Пиренеи. 36-летний автомобилист врезался в грузовик на перекрестке с круговым движением, который был заблокирован протестующими, сообщили местные власти, пишет Deutsche Welle.

Многотысячные акции протеста, организованные «желтыми жилетами», начались в середине ноября из-за намерения властей страны ввести налог, способный привести к росту цен на автомобильное топливо. Одним из ключевых требований протестующих являлось повышение минимальной зарплаты. После того как правительство страны утвердило мораторий на повышение топливных налогов, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Эмманюэля Макрона.

10 декабря Макрон выступил с обращением к нации, пообещав повысить минимальную заработную плату на 100 евро. Президент заявил, что в 2019 году не повысится уровень социальных сборов с пенсионеров, доходы которых составляют менее 2000 евро в месяц. Кроме того, оплата труда в сверхурочные часы не будет облагаться налогами, добавил глава государства.

21 декабря Национальное собрание Франции одобрило предложения Макрона участникам массовых протестов. Сенат также выразил согласие с антикризисными мерами французского президента.

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Deutsche Welle: Во время протестов "желтых жилетов" во Франции погиб уже десятый человек
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