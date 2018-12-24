Известно имя нового главы Пентагона
24 декабря 2018 - 10:15 AMT
PanARMENIAN.Net - С 1 января 2019 года на вакантный пост министра обороны США вступит заместитель главы Пентагона Патрик Шанахан. Об этом Дональд Трамп объявил у себя в Twitter.
«Я рад объявить, что с 1 января 2019 года очень талантливый заместитель министра обороны Патрик Шанахан вступит в должность исполняющего обязанности министра обороны. У Патрика длинный список достижений в период работы заместителем (министра) и в (корпорации) Boeing до этого. Он будет великолепен!» — написал Дональд Трамп.
Официальное утверждение Шанахана на посту министра обороны может произойти только после того, как его кандидатуру одобрит сенат. До этого момента он будет занимать пост исполняющего обязанности главы Пентагона, пишет РБК.
В Пентагон Патрик Шанахан попал лишь немногим более года назад, в июле 2017 года. Тогда Дональд Трамп назначил его заместителем министра обороны. В зону его ответственности входили выполнение планов Трампа по наращиванию численности вооруженных сил и переговоры с поставщиками военной техники. До перехода в администрацию Белого дома Шанахан занимал пост вице-президента корпорации Boeing.
Экс-глава Пентагона Джеймс Мэттис покинул свой пост 20 декабря после того, как Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии. По информации Reuters, Мэттис написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию. Вслед за ним администрацию президента США покинул и спецпредставитель Трампа по вопросам борьбы с «Исламским государством» (ИГ) Бретт Макгурк. Причиной этого также стало несогласие с выводом американских военнослужащих из Сирии.
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