Более 280 человек стали жертвами цунами в Индонезии

PanARMENIAN.Net - Цунами обрушилось на побережье Зондского пролива в Индонезии вечером 22 декабря. По словам очевидцев, самой сокрушительной оказалась третья волна. Власти Индонезии предупредили жителей страны об угрозе повторного цунами.

Число жертв цунами возросло до 281, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Straits Times.

Количество пострадавших увеличилось до 1016 человек, 57 числятся пропавшими без вести.

Разрушены оказались сотни домов и зданий. По данным властей страны, цунами мог вызвать подводный оползень, начавшийся из-за активности вулкана Анак-Кракатау, в сочетании с необычно высокой приливной волной из-за полной луны.

У Индонезии пока нет системы раннего предупреждения о цунами, вызванных подводными оползнями или вулканами в море.