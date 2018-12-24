Компания Илона Маска вывела на орбиту военный спутник США
24 декабря 2018 - 13:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Частная американская компания SpaceX, основанная Илоном Маском, успешно вывела на орбиту спутник GPS III SV01 военно-воздушных сил США. Об этом сообщила сама компания 23 декабря.
Ракета-носитель Falcon 9 без происшествий стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, ранее запуск четырежды откладывался из-за технических проблем или плохой погоды, пишет Deutsche Welle.
Это первый запуск по контракту с военным ведомством США, выполненный SpaceX. Выведенный на геостационарную орбиту аппарат, произведенный корпорацией Lockheed Martin, станет первым спутником GPS третьего поколения. Это была 21-я и последняя миссия SpaceX в 2018 году.
Ранее, 5 декабря, первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 не смогла успешно приземлиться на площадку на мысе Канаверал после того, как был выведен на орбиту грузовой корабль Dragon. Из-за отказа одного из технических элементов ракеты она приводнилась в Атлантическом океане. Впервые успешная посадка Falcon 9 была осуществлена в 2015 году.
Корабль Dragon пристыковался к Международной космической станции (МКС) 8 декабря, доставив космонавтам, среди прочего, рождественские подарки.
Самое значимое
«Мое селфи с с премьер-министром Армении! У меня уже есть коллекция селфи, может, мне стоит завести книгу записей?», - говорится в твите Софии
Новый процессор A12 Bionic — самый быстрый и мощный в истории iPhone, у него шесть ядер
Двойная основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей с оптической стабилизацией обоих сенсоров.
Терзян получил медаль «За выдающуюся службу» (NASA Distinguished Service Medal)
Partner news
Последние новости
Израильский Кнессет распустился Досрочные выборы в парламент состоятся в апреле 2019 года
Археологи раскрыли загадку Стоунхенджа Цилиндры, покрытые сложной резьбой, были найдены в 1889 году в детской могиле, датированной неолитом, и с тех пор неоднократно изучались
Президент Армении выразил соболезнования в связи с разрушительным цунами в Индонезии Саркисян выразил глубокие соболезнования и поддержку Видодо, а также дружественному народу Индонезии, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим, а родным погибших – стойкости духа
Пашинян: Впервые итоги парламентских выборов не будут обжалованы в Конституционном суде РА «Поскольку об этом сказано не было, считаю необходимым подчеркнуть», - отметил Пашинян.