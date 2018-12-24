Исследование: Богатые живут на 9 лет дольше бедных

PanARMENIAN.Net - Ученые Лувенского католического университета (Бельгия) изучали вопрос «равенства или неравенства бельгийцев по отношению к смерти».

Согласно данным их исследования, расхождения в состоянии здоровья состоятельных классов и малоимущего населения красноречиво подтверждают известную истину о том, что «лучше быть богатым и здоровым»: ожидаемая продолжительность жизни бедных на 6,6 лет короче у женщин и на 9,1 лет - у мужчин, пишет «Интерфакс» со ссылкой на газету Soir.

Сравнив персональные данные всех бельгийцев, внесенных в национальный регистр населения с 1991 по 2016 годы, изучив итоги переписи 1991, 2001 и 2011 годов и архив свидетельств о смерти, исследователи констатировали «ошеломляющие различия между социальными группами».

Иными словами, поясняет издание, люди, находящиеся в лучшей социально-экономической позиции, получившие более высокий уровень образования и располагающие более качественным жильем, живут значительно дольше, нередко - на десятилетие, чем те, кто находится на другом конце социальной шкалы.