Исследование: Богатые живут на 9 лет дольше бедных
24 декабря 2018 - 14:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Ученые Лувенского католического университета (Бельгия) изучали вопрос «равенства или неравенства бельгийцев по отношению к смерти».
Согласно данным их исследования, расхождения в состоянии здоровья состоятельных классов и малоимущего населения красноречиво подтверждают известную истину о том, что «лучше быть богатым и здоровым»: ожидаемая продолжительность жизни бедных на 6,6 лет короче у женщин и на 9,1 лет - у мужчин, пишет «Интерфакс» со ссылкой на газету Soir.
Сравнив персональные данные всех бельгийцев, внесенных в национальный регистр населения с 1991 по 2016 годы, изучив итоги переписи 1991, 2001 и 2011 годов и архив свидетельств о смерти, исследователи констатировали «ошеломляющие различия между социальными группами».
Иными словами, поясняет издание, люди, находящиеся в лучшей социально-экономической позиции, получившие более высокий уровень образования и располагающие более качественным жильем, живут значительно дольше, нередко - на десятилетие, чем те, кто находится на другом конце социальной шкалы.
Самое значимое
«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Partner news
Последние новости
Президент Армении выразил соболезнования в связи с разрушительным цунами в Индонезии Саркисян выразил глубокие соболезнования и поддержку Видодо, а также дружественному народу Индонезии, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим, а родным погибших – стойкости духа
Пашинян: Впервые итоги парламентских выборов не будут обжалованы в Конституционном суде РА «Поскольку об этом сказано не было, считаю необходимым подчеркнуть», - отметил Пашинян.
Опрос: Назван самый популярный персонаж «Игры престолов» Лидерство в рейтинге принадлежит Тириону Ланнистеру — одному из центральных персонажей сериала и серии книг писателя Джорджа Мартина
Компания Илона Маска вывела на орбиту военный спутник США Это первый запуск по контракту с военным ведомством США, выполненный SpaceX. Старт ракеты-носителя Falcon 9 с мыса Канаверал четырежды откладывался