Опрос: Назван самый популярный персонаж «Игры престолов»
24 декабря 2018 - 16:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Назван самый популярный персонаж фантастического сериала «Игра престолов».
Согласно данным опроса, первое место в рейтинге занимает Тирион Ланнистер, являющийся одним из центральных персонажей сериала и серии книг писателя Джорджа Мартина, пишет портал Her.
В «Игре престолов» его сыграл Питер Динклейдж.
Вторую позицию занимает бастард Джон Сноу, которого играет Кит Харингтон. Третье место досталось смелой и мстительной младшей сестре Сноу — Арье Старк.
Премьера финального сезона «Игры престолов» состоится в апреле 2019 года.
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