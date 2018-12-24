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Опрос: Назван самый популярный персонаж «Игры престолов»

Опрос: Назван самый популярный персонаж «Игры престолов»
24 декабря 2018 - 16:25 AMT

PanARMENIAN.Net - Назван самый популярный персонаж фантастического сериала «Игра престолов».

Согласно данным опроса, первое место в рейтинге занимает Тирион Ланнистер, являющийся одним из центральных персонажей сериала и серии книг писателя Джорджа Мартина, пишет портал Her.

В «Игре престолов» его сыграл Питер Динклейдж.

Вторую позицию занимает бастард Джон Сноу, которого играет Кит Харингтон. Третье место досталось смелой и мстительной младшей сестре Сноу — Арье Старк.

Премьера финального сезона «Игры престолов» состоится в апреле 2019 года.

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Her. The most popular character from Game of Thrones has been revealed, and it's NOT Jon Snow
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