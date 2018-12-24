Президент Армении выразил соболезнования в связи с разрушительным цунами в Индонезии
24 декабря 2018 - 18:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян 24 декабря направил телеграмму соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с разрушительным цунами, которое стало причиной многочисленных жертв и разрушений. Об этом сообщает пресс-служба президента Армении.
Саркисян выразил глубокие соболезнования и поддержку Видодо, а также дружественному народу Индонезии, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим, а родным погибших – стойкости духа.
Цунами обрушилось на побережье Зондского пролива в Индонезии вечером 22 декабря. По словам очевидцев, самой сокрушительной оказалась третья волна. Число жертв цунами достигло 281. Количество пострадавших увеличилось до 1016 человек, 57 числятся пропавшими без вести.
Самое значимое
Издание отмечает, что третий президент Армении Серж Саргсян попытался продлить срок своего правления, став премьер-министром
Так, законом РА «О государственных пособиях» предполагается размеры пособий по старости, инвалидности и при потере одного кормильца установить в размере 25500 драмов
Издание назвало пять направлений для туристических посещений в 2019 году. Список возглавила Армения.
Partner news
Последние новости
Израильский Кнессет распустился Досрочные выборы в парламент состоятся в апреле 2019 года
Археологи раскрыли загадку Стоунхенджа Цилиндры, покрытые сложной резьбой, были найдены в 1889 году в детской могиле, датированной неолитом, и с тех пор неоднократно изучались
Опрос: Назван самый популярный персонаж «Игры престолов» Лидерство в рейтинге принадлежит Тириону Ланнистеру — одному из центральных персонажей сериала и серии книг писателя Джорджа Мартина
Исследование: Богатые живут на 9 лет дольше бедных Ожидаемая продолжительность жизни бедных на 6,6 лет короче у женщин и на 9,1 лет - у мужчин