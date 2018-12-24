Президент Армении выразил соболезнования в связи с разрушительным цунами в Индонезии

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян 24 декабря направил телеграмму соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с разрушительным цунами, которое стало причиной многочисленных жертв и разрушений. Об этом сообщает пресс-служба президента Армении.

Саркисян выразил глубокие соболезнования и поддержку Видодо, а также дружественному народу Индонезии, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим, а родным погибших – стойкости духа.

Цунами обрушилось на побережье Зондского пролива в Индонезии вечером 22 декабря. По словам очевидцев, самой сокрушительной оказалась третья волна. Число жертв цунами достигло 281. Количество пострадавших увеличилось до 1016 человек, 57 числятся пропавшими без вести.