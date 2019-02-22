Назарбаев отправил правительство в отставку
22 февраля 2019 - 11:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отправил в отставку правительство страны. Соответствующий указ Назарбаев подписал 21 февраля. Согласно нему, исполнение обязанностей премьер-министра республики временно возложено на его первого заместителя Аскара Мамина. Члены правительства продолжат исполнять свои обязанности до утверждения его нового состава. Указ вводится в действие со дня подписания.
В отдельно опубликованном обращении к народу Назарбаев заявил, что правительству «совместно с Национальным банком так и не удалось в полной мере создать реальные стимулы и инструменты для качественного роста экономики», пишет Deutsche Welle.
Президент отметил, что два года назад правительство «получило все необходимые полномочия и независимость, чтобы решать социально-экономические вопросы», но «системная работа так и не была выстроена», «реальные доходы населения не увеличиваются», а расходы на продукты растут.
Назарбаев обвинил министров, а также глав областных исполнительных органов власти (акимов) в «неумении работать с населением, выслушивать проблемы людей, разъяснять им проводимую работу и политику». «В этих условиях я как президент и гарант конституции, учитывая интересы нашего народа, принимаю решение» об отставке правительства, заключил президент. Он ожидает, что новое правительство «выработает действенные шаги» для повышения уровня жизни, стимулирования экономики и «реализации стратегических задач».
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