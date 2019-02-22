Через 9 месяцев после отставки Сержа Саргсяна рождаемость в Армении немного повысилась
22 февраля 2019 - 12:47 AMT
PanARMENIAN.Net - В январе 2019 года, через 9 месяцев после отставки третьего президента РА Сержа Саргсяна, в Армении увеличилась рождаемость.
Саргсян подал в отставку 23 апреля 2018 года.
В ответ на запрос PanARMENIAN.Net из министерства здравоохранения Армении заявили, что в январе 2018 года на свет появились 2909 детей,а число детей, рожденных в январе этого года, составляет 2975, что на 2.26% больше показателя предыдущего года.
С 2016 года в Армении было зарегистрировано снижение рождаемости, которое продолжалось до января 2018 года включительно: в январе 2016 года родились 3225 детей, в том же месяце 2017 года их число сократилось до 3042.
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