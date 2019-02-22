Армения в списке бюджетных направлений для путешествий
22 февраля 2019 - 13:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения вошла в список дешевых стран для проведения двухнедельного отпуска. Об этом сообщает Skyscanner.
Эксперты рассчитали стоимость поездки в одну из тридцати стран на двоих взрослых - на две недели с перелетом туда и обратно (учитывалась средняя стоимость авиабилета из российских городов). Также учитывалась стоимость проживания в отеле или арендованной квартире, питание в кафе и ресторанах, расходы на транспорт и развлечения.
Помимо Армении, лидерами бюджетного отдыха стали Белоруссия, Молдова, Абхазия и Грузия, пишет РИА Новости.
Также в рейтинг попали сразу девять экзотических направлений. Самым дешевым среди них оказалась Индия. Поездка туда обойдется путешественникам всего на 32 доллара дороже, чем в Грузию (1594 долларов против 1562 долларов). Дороже выйдет поездка на африканский континент – бюджет двухнедельного отдыха в Марокко составит в среднем 1962 долларов на двоих.
Также в рейтинг доступной экзотики вошли Вьетнам (1980 долларов) и Шри-Ланка (2072 доллара), оказавшиеся дешевле Хорватии и Греции. Еще в список попали Индонезия (2201 доллар), Таиланд (2266 долларов), Тунис (2400 долларов) и Танзания (2704 доллара).
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