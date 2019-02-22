«Коммерсантъ»: Назначение генсека ОДКБ затягивается из-за неуступчивости Пашиняна
22 февраля 2019 - 14:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на ближайший год может остаться без полноценного генсека. Назначение на этот пост главы Совбеза Белоруссии Станислава Зася затягивается из-за неуступчивости премьера Армении Никола Пашиняна, пишет «Коммерсантъ».
По данным источника в МИД РФ, в ОДКБ смирились с тем, что из-за позиции Армении в организации еще год не будет полноценного генерального секретаря, обязанности которого продолжит исполнять представитель РФ Валерий Семериков.
«Исходим из того, что до начала 2020 года руководить ОДКБ будет и. о. генсека»,— отметил информированный источник в МИД РФ. Собеседник издания, близкий к ОДКБ, подтвердил такой настрой: «Ожидаем назначения в следующем году. Коллапса и ступора в организации нет, работает в соответствии с планами».
21 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко провел рабочую встречу с госсекретарем Совбеза страны Станиславом Засем и подписал проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о назначении его генсеком организации.
Ранее Зась заявил, что готов провести встречи в Армении и надеется на консенсус по вопросу его назначения. Вместе с тем, по его словам, в уставе ОДКБ предусмотрен порядок принятия решений в ограниченном формате, когда не каждая страна согласна с тем или иным вопросом. В то же время Зась надеется на компромисс в этом вопросе.
Отношения Еревана и Минска накалились после саммита ОДКБ в Астане, когда не удалось выбрать нового генсека альянса взамен отозванного представителя Армении Юрия Хачатурова, находящегося под следствием в связи с разгоном оппозиционного митинга и гибели 10 человек в 2008 году. Пост закреплен за Арменией до 2020 года, Минск настаивает на ротации и передаче поста Белоруссии. После саммита Лукашенко обсудил его итоги с послом Азербайджана, что вызвало резкую критику со стороны Пашиняна. Минск выступил с ответной критикой, а Лукашенко принял в белорусской столице президента Азербайджана Ильхама Алиева, где стороны заявили о подготовке нового оружейного контракта между странами.
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