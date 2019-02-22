Лука Модрич продлил контракт с «Реалом»
22 февраля 2019 - 14:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Мадридский «Реал» и полузащитник Лука Модрич согласовали новый контракт.
Хорват согласился продлить соглашение с клубом до 2021 года, пишет Lenta.ru со ссылкой на Marca.
Таким образом, к моменту окончания договора игроку будет 36 лет. Срок действующего контракта Модрича истекает летом 2020 года. Финансовые условия сделки не разглашаются.
В конце декабря 2018 года сообщалось, что полузащитник отверг предложение «Реала» о новом контракте. Он ждал, что клуб предложит ему улучшенные условия и в то же время изучал вариант с переходом в миланский «Интер». Помимо этого Модричем интересовался туринский «Ювентус».
Модрич — лучший футболист 2018 года. Он получил «Золотой мяч» от журнала France Football, а также награду The Best от Международной федерации футбола. В прошлом году он в составе «Реала» выиграл Лигу чемпионов, а вместе со сборной завоевал серебряные медали чемпионата мира.
Самое значимое
«Рад вернуться на поле спустя два месяца. Я продолжу работать и делать все возможное для моей команды», — написал Мхитарян в Twitter.
Золотые медали завоевали 4 армянских борцов: Рудик Мкртчян (55 кг), Карен Асланян (67 кг), Грант Калачян (72 кг) и Арсен Джулфалакян (77 кг).
«С Днем рождения, Мики. Мхитаряну сегодня исполняется 30 лет. Надеемся, ты хорошо отметишь свой день. С нетерпением ждем твоего возвращения на поле», - говорится на странице «Арсенала» в Twitter.
Продолжительность встречи составила 2 часа 4 минуты
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