Лука Модрич продлил контракт с «Реалом»

PanARMENIAN.Net - Мадридский «Реал» и полузащитник Лука Модрич согласовали новый контракт.

Хорват согласился продлить соглашение с клубом до 2021 года, пишет Lenta.ru со ссылкой на Marca.

Таким образом, к моменту окончания договора игроку будет 36 лет. Срок действующего контракта Модрича истекает летом 2020 года. Финансовые условия сделки не разглашаются.

В конце декабря 2018 года сообщалось, что полузащитник отверг предложение «Реала» о новом контракте. Он ждал, что клуб предложит ему улучшенные условия и в то же время изучал вариант с переходом в миланский «Интер». Помимо этого Модричем интересовался туринский «Ювентус».

Модрич — лучший футболист 2018 года. Он получил «Золотой мяч» от журнала France Football, а также награду The Best от Международной федерации футбола. В прошлом году он в составе «Реала» выиграл Лигу чемпионов, а вместе со сборной завоевал серебряные медали чемпионата мира.