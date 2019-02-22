Первый вертолет санавиационной службы Армении прибыл в страну
22 февраля 2019 - 15:18 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армению прибыл первый вертолет для санитарно-авиационной службы. Об этом сообщается на официальной странице международного аэропорта «Звартноц» в Facebook.
Это уже третий вертолет базирующейся в армянском аэропорту компании Armenian Helicopters.
Ранее министр здравоохранения Арсен Торосян заявил, что в 2019 году в Армении впервые появится санавиационная служба.Он совершил пилотный полет на вертолете компании Armenian Helicopters LLC, с которой Минздрав готовится запустить первую в истории Армении службу санавиации.
Места размещения вертолетных площадок на территории двух крупных медицинских центров в Ереване определены - этобольница «Сурб Григор Лусаворич» и медцентр «Эребуни».
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