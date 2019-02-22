ООН: Венесуэлу покинуло более 10% населения, в день - по 5000 человек
22 февраля 2019 - 17:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Число жителей Венесуэлы, покинувших страну, достигло 3,4 млн человек. Об этом сообщили Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) и Международная организация по миграции (IOM). Это больше 10% населения.
В 2018 году в среднем примерно 5000 человек ежедневно покидали Венесуэлу в поисках лучшей жизни, пишут «Ведомости».
Больше всего эмигрантов находится в странах Латинской Америки – около 2,7 млн человек, из них свыше 1,1 млн человек приняла Колумбия. Латиноамериканские страны выдали вид на жительство примерно 1,3 млн венесуэльцев, а более 390 000 человек попросили статус беженцев за последние пять лет, причем свыше 232 000 человек – только в 2018 году. Поэтому UNHCR и IOM призвали страны региона усилить сотрудничество, чтобы обеспечить венесуэльских мигрантов необходимой поддержкой.
Венесуэльцы покидают родину из-за усугубляющегося экономического кризиса. По оценкам парламента – национальной ассамблеи, инфляция достигла почти 1 700 000% в прошлом году и может составить около 10 000 000% в этом году, прогнозирует МВФ. В стране острый дефицит медикаментов и продовольствия, а ВВП за шесть лет правления президента Николаса Мадуро снизился вдвое.
Сейчас ситуация ухудшается на фоне попыток оппозиции организовать новые президентские выборы. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо 23 января провозгласил себя временным президентом, его поддержали более 50 стран. Также в конце января США ввели санкции против нефтяной госкомпании PDVSA, лишив режим Мадуро фактически единственного источника твердой валюты и препятствуя экспорту венесуэльской нефти. Но Мадуро продолжают поддерживать Россия, Китай, Турция, Куба и Мексика.
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