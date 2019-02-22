В Армении к 2022 году запретят одноразовыe пластиковыe пакеты
22 февраля 2019 - 18:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Министерство охраны природы Армении представило законопроект, запрещающий бесплатное предоставление одноразовых полиэтиленовых пакетов с 1 июля 2019 года.
Согласно законопроекту, с 1 января 2020 года продажа полиэтиленовых пакетов будет облагаться специальным налогом, целью которого является резкое сокращение использования пластиковых пакетов, а их продажа в Армении будет запрещена в 2022 году.
В обосновании проекта закона отмечается, что широкое применение полиэтиленовых пакетов в торговле и сфере услуг привело к появлению экологических проблем.Попадая в окружающую среду, пластиковые пакеты хранятся в течение длительного времени и не подвергаются биологическому разложению, в результате чего они вызывают стабильное загрязнение окружающей среды.
Отмечается, что средний срок использования полиэтиленовых пакетов составляет 10-15 минут, а для разложения в природе им требуется более 100-400 лет.
Согласно некоторым исследованиям, пластиковые отходы в Армении составляют более 30% бытовых отходов.
По данным Европарламента, на долю пластика приходится три четверти всего мусора в мировом океане.
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