В Армении к 2022 году запретят одноразовыe пластиковыe пакеты

PanARMENIAN.Net - Министерство охраны природы Армении представило законопроект, запрещающий бесплатное предоставление одноразовых полиэтиленовых пакетов с 1 июля 2019 года.

Согласно законопроекту, с 1 января 2020 года продажа полиэтиленовых пакетов будет облагаться специальным налогом, целью которого является резкое сокращение использования пластиковых пакетов, а их продажа в Армении будет запрещена в 2022 году.

В обосновании проекта закона отмечается, что широкое применение полиэтиленовых пакетов в торговле и сфере услуг привело к появлению экологических проблем.Попадая в окружающую среду, пластиковые пакеты хранятся в течение длительного времени и не подвергаются биологическому разложению, в результате чего они вызывают стабильное загрязнение окружающей среды.

Отмечается, что средний срок использования полиэтиленовых пакетов составляет 10-15 минут, а для разложения в природе им требуется более 100-400 лет.

Согласно некоторым исследованиям, пластиковые отходы в Армении составляют более 30% бытовых отходов.

По данным Европарламента, на долю пластика приходится три четверти всего мусора в мировом океане.