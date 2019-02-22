Программа Парфенова «Намедни» будет выходить на YouTube

PanARMENIAN.Net - Авторская программа журналиста Леонида Парфенова «Намедни» будет выходить на видеохостинге YouTube, написал в твиттере продюсер Илья Овчаренко.

В первом сезоне будет шесть выпусков, посвященных истории России с 1946 по 1951 годы, рассказал Овчаренко «Снобу». Первый эпизод выйдет 16 марта.

«Намедни» (на YouTube — ред.) задумывались еще тогда, когда был «Парфенон» (другая авторская программа Парфенова, которая выходит на видеохостинге, — ред.). Достаточно быстро нашлись партнеры, а после запуска их станет еще больше, потому что к такому проекту потянутся», — рассказал Овчаренко.

Продюсер отметил, что специально для обновленного формата «Намедни» собиралась специальная съемочная команда, поскольку специфика работы на YouTube отличается от работы на телевидении.

Программа «Намедни» выходила с 1990-го по 2004 год сначала на втором канале Центрального телевидения, затем на НТВ. Передачу закрыли после того, как показ интервью Леонида Парфенова с вдовой чеченского террориста Зелимхана Яндарбиева запретили пускать в эфир. Самого телеведущего также уволили.