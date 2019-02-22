В Германии зафиксирован рекордный профицит общественных бюджетов - 58 млрд евро
22 февраля 2019 - 18:44 AMT
PanARMENIAN.Net - В 2018 году в Германии, несмотря на ослабление конъюнктуры, зафиксирован рекордный с момента воссоединения страны профицит общественных бюджетов.
Превышение доходов над расходами составило в абсолютном исчислении 58 млрд евро, сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене.
По итогам 2018 года профицит отмечен на всех государственных уровнях - федеральном, земельном, местном, а также в кассах обязательного социального страхования, пишет Deutsche Welle.
В целом данный показатель оказался на отметке в 1,7 процента ВВП. Максимальным он был для госказны - 17,9 млрд евро.
Положительная динамика достигнута благодаря увеличению налоговых поступлений, социальных взносов и крайне благоприятной ситуации на рынке труда, поясняют эксперты.
Рост положительного сальдо отмечается уже пятый год подряд. В 2017 году оно составляло 36,6 млрд евро.
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