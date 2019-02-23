В Аргентине в возрасте 106 лет скончалась пережившая Геноцид армянка
23 февраля 2019 - 11:37 AMT
PanARMENIAN.Net - В Аргентине 21 февраля в возрасте 106 лет скончалась одна из последних переживших Геноцид армян - Лусин Береджиклян-Хатчерян, сообщает Prensa Armenia.
Армянка родилась 7 января 1913 года в Западной Армении в провинции Айнтап, хотя в ее документах отмечено, что она родилась в 1909 году.
«Лучше ничего не вспоминать, если вспомню, не смогу уснуть», - сказала Береджиклян-Хатчерян в интервью Telefe Noticias в 2015 году по случаю сотой годовщины Геноцида армян.
Маленькая Лусин была в числе армян, подвергшихся гонениям в Османской империи в 1915-1923 годах.
Ее отец Абраам был ювелиром. Когда начался конфликт, он отправил старших сыновей в Сирию, Алеппо. Вскоре Абраам заболел, его друзья-турки пытались помочь ему бежать. Они нашли повозку для семьи Абраама. По дороге в Сирию их остановили военные, отобрали все их имущество. Семье все же удалось добраться до Алеппо, однако мать Лусин умерла, так как была беременна.
После окончания Первой мировой войны семья Лусин вернулась в родное село, однако на его месте нашла липь руины, а турецкие власти вновь выслали их всех. Отец Лусин смог подкупить охранника, и им разрешили уйти. Он решил отправиться с семьей в Дамаск. По дороге они встретили женщину, которая оплакивала убитых сыновей и мужа. Абраам предложил ей присматривать за Лусин, и женщина опекала маленькую девочку на всем пути к сирийскому городу.
В Дамаске Абраам умер, а его братья отправились в Аргентину. Сама Лусин со своей старшей сестрой осталась там пока ей исполнилось 16 лет. В 1929 году они решили отправиться в Южную Америку, где Лусин выучила испанский.
Геноцид армян
Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.
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