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Посол РФ: Армяно-российское союзничество - гарантия безопасности обеих стран и региона

Посол РФ: Армяно-российское союзничество - гарантия безопасности обеих стран и региона
23 февраля 2019 - 12:29 AMT

PanARMENIAN.Net - Армяно-российское союзничество является гарантией безопасности обеих стран, гарантией безопасности в регионе. Об этом заявил посол России в Армении Сергей Копыркин.

В Парке Победы в Ереване 23 февраля состоялась церемония возложения венка к могиле Неизвестного солдата в связи с Днем защитника Отечества, в которой принял участие Копыркин.

«Как вы знаете, у нас очень тесные союзнические отношения, имеющие многовековую историю. История российских Вооруженных сил неразрывно связана с историей армянского народа. Армяне сыграли огромную роль в становлении российских ВС», – заявил в беседе с журналистами Копыркин, пишет Panorama.am.

«В Армении действует 102-я российская военная база, наши пограничники участвуют в охране армянской границы, и это, безусловно, важный вклад РФ в безопасность Армении.

Это отражение того боевого братства, тех братских отношений между нашими народами, которыми характеризовалась практически вся история наших взаимоотношений», – добавил посол.

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Panorama.am. Посол России в Армении: Наше союзничество – это гарантия безопасности в регионе
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