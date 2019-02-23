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ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 150 раз

ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 150 раз
23 февраля 2019 - 14:44 AMT

PanARMENIAN.Net - В период с 17 по 23 февраля на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 150 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций свыше 1500 выстрелов.

Передовые подразделения Армии обороны НКР сохраняют полный контроль над линией фронта и продолжают уверенно выполнять боевое дежурство.

В период с 10 по 16 февраля на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 220 раз. За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций свыше 1700 выстрелов.

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