ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 150 раз

PanARMENIAN.Net - В период с 17 по 23 февраля на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 150 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций свыше 1500 выстрелов.

Передовые подразделения Армии обороны НКР сохраняют полный контроль над линией фронта и продолжают уверенно выполнять боевое дежурство.

В период с 10 по 16 февраля на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 220 раз. За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций свыше 1700 выстрелов.