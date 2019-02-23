США оставят в Сирии около 400 военнослужащих
23 февраля 2019 - 15:05 AMT
PanARMENIAN.Net - После вывода своих войск из Сирии США намерены оставить в этой ближневосточной стране около 400 военнослужащих. Об этом ряд информагентств сообщили 22 февраля, ссылаясь на высокопоставленного представителя администрации президента.
Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что Вашингтон хочет на определенное время оставить в Сирии группу «примерно из 200» военнослужащих. Подобный шаг она объяснила «защитой мира» в регионе, пишет Deutsche Welle.
В августе 2014 года международная коалиция во главе с Соединенными Штатами начала операцию против джихадистской группировки «Исламское государство» (ИГ) в Ираке. В сентябре того же года она нанесла первые удары по объектам ИГ в Сирии.
В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что из Сирии будут выведены все американские военнослужащие. Он объяснил это решение тем, что победа над террористами уже одержана. Не согласные с этим шагом министр обороны США Джеймс Мэттис и спецпредставитель Соединенных Штатов по борьбе с ИГ Бретт Макгёрк ушли в отставку вскоре после заявления Трампа.
В январе 2019 года госсекретарь США Майкл Помпео и представитель коалиции заявили, что американские военнослужащие начали покидать Сирию. Вашингтон не раскрыл детали плана вывода войск, сославшись на соображения безопасности.
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