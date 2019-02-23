Илон Маск взял $61 млн в ипотеку на 30 лет

PanARMENIAN.Net - Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск оформил ипотечный кредит в банке Morgan Stanley.

Сумма займа составила $61 млн, ежемесячно миллиардер должен будет отдавать кредитной организации $180 тыс. Срок кредита — 30 лет. Процентная ставка составит 3,5% годовых, пишет «Ъ» со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что Маск рефинансировал взятую в 2012 году ипотеку и собирается приобрести четыре объекта недвижимости в Калифорнии. Первый кредит был оформлен в 2012 году, когда бизнесмен купил особняк площадью около 1900 кв. м в пригороде Лос-Анджелеса за $17 млн.