Илон Маск взял $61 млн в ипотеку на 30 лет
23 февраля 2019 - 15:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск оформил ипотечный кредит в банке Morgan Stanley.
Сумма займа составила $61 млн, ежемесячно миллиардер должен будет отдавать кредитной организации $180 тыс. Срок кредита — 30 лет. Процентная ставка составит 3,5% годовых, пишет «Ъ» со ссылкой на Bloomberg.
Отмечается, что Маск рефинансировал взятую в 2012 году ипотеку и собирается приобрести четыре объекта недвижимости в Калифорнии. Первый кредит был оформлен в 2012 году, когда бизнесмен купил особняк площадью около 1900 кв. м в пригороде Лос-Анджелеса за $17 млн.
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