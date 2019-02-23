// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Ким Чен Ын едет во Вьетнам: Там намечена встреча с Трампом

Ким Чен Ын едет во Вьетнам: Там намечена встреча с Трампом
23 февраля 2019 - 16:55 AMT

PanARMENIAN.Net - Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын «в ближайшие дни» посетит с визитом Вьетнам. Об этом сообщили во вьетнамском МИД 23 февраля. Министерство уточнило, что Ким принял соответствующее приглашение президента Вьетнама, генерального секретаря ЦК Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонга. Дополнительных деталей в ведомстве не привели.

Сообщение о визите косвенно свидетельствует о возможном проведении в Ханое намеченного на 27-28 февраля саммита Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, пишет Deutsche Welle.

В Пхеньяне информацию о поездке и встрече на высшем уровне пока не подтвердили.

9 февраля Трамп написал в микроблоге Twitter, что с нетерпением ждет встречи с Кимом в Ханое и «подвижек в деле мира», а также подчеркнул «очень продуктивный» характер переговоров с северокорейской стороной.

По итогам предыдущей встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына 12 июня 2018 года в Сингапуре был подписан совместный документ, обязывающий КНДР к полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: МИД Вьетнама объявил о скором визите Ким Чен Ына
 Самое значимое
Член коллегии по торговле ЕЭК: В повестке нет вопроса членства Азербайджана в ЕАЭСЧлен коллегии по торговле ЕЭК: В повестке нет вопроса членства Азербайджана в ЕАЭС
«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
Меркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликтеМеркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликте
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
Азербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники HeronАзербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники Heron
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Азербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на парадеАзербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на параде
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
Звезда фильма «Рома» не попадет на «Оскар»: Ему не выдают визу США
Германия откажется от угля к концу 2038 года
Reuters: Наемники из ЧВК «Вагнер» охраняют Мадуро в Венесуэле
В Instagram-аккаунте яйца-рекордсмена появилось второе фото
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Архив за 23 февраля 2019
Другие новости раздела
 Последние новости
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 150 раз За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций свыше 1500 выстрелов.
Посол РФ: Армяно-российское союзничество - гарантия безопасности обеих стран и региона «В Армении действует 102-я российская военная база, наши пограничники участвуют в охране армянской границы, и это, безусловно, важный вклад РФ в безопасность Армении», – добавил он.
В Аргентине в возрасте 106 лет скончалась пережившая Геноцид армянка Армянка родилась 7 января 1913 года в Западной Армении в провинции Айнтап, хотя в ее документах отмечено, что она родилась в 1909 году
В Армении есть закрытые дороги: Ларс открыт Автодорога Сотк-Карвачар труднопроходима.