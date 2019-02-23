Ким Чен Ын едет во Вьетнам: Там намечена встреча с Трампом
23 февраля 2019 - 16:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын «в ближайшие дни» посетит с визитом Вьетнам. Об этом сообщили во вьетнамском МИД 23 февраля. Министерство уточнило, что Ким принял соответствующее приглашение президента Вьетнама, генерального секретаря ЦК Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонга. Дополнительных деталей в ведомстве не привели.
Сообщение о визите косвенно свидетельствует о возможном проведении в Ханое намеченного на 27-28 февраля саммита Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, пишет Deutsche Welle.
В Пхеньяне информацию о поездке и встрече на высшем уровне пока не подтвердили.
9 февраля Трамп написал в микроблоге Twitter, что с нетерпением ждет встречи с Кимом в Ханое и «подвижек в деле мира», а также подчеркнул «очень продуктивный» характер переговоров с северокорейской стороной.
По итогам предыдущей встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына 12 июня 2018 года в Сингапуре был подписан совместный документ, обязывающий КНДР к полной денуклеаризации Корейского полуострова.
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