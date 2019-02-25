«Оскары» розданы: «Зеленую книгу» назвали лучшим фильмом
25 февраля 2019 - 09:53 AMT
PanARMENIAN.Net - 25 февраля в 91-й раз прошла церемония вручения премий Американской киноакадемии.
Главную награду на церемонии вручения «Оскаров» — за лучший фильм — получила «Зеленая книга» Питера Фаррелли.
Лучшим режиссером по версии Американской киноакадемии стал Альфонсо Куарон за фильм «Рома». Куарон также получил «Оскар» за операторскую работу, а «Рома» стал лучшим фильмом на иностранном языке.
Рами Малек стал обладателем «Оскара» за лучшую мужскую роль за работу в «Богемской рапсодии». Это четвертая награда Киноакадемии у этого фильма: «Богемская рапсодия» также получила «Оскары» за «лучший звук», «лучший монтаж звука» и «лучший монтаж».
Лучшей актрисой стала Оливия Колман за «Фаворитку», пишет Meduza.
Премию Киноакадемии за лучшую роль второго плана получила Реджина Кинг за фильм «Если Бил-стрит могла бы заговорить». «Оскар» лучшему актеру в роли второго плана вручили Махершале Али за «Зеленую книгу».
«Черная пантера» победила в номинации «лучший композитор». Это третий «Оскар» супергеройского фильма на 91-й церемонии вручения наград Киноакадемии. «Черная пантера» была награждена за лучший дизайн костюмов и работу художника-постановщика.
Награду Американской киноакадемии за лучший оригинальный сценарий получила «Зеленая книга». «Оскар» за лучший адаптированный сценарий вручили «Черному клановцу». «Власть» получила «Оскар» за лучший грим.
Лучшей песней признана Shallow из «Звезда родилась».
Впервые за много лет у церемонии не было ведущего.
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