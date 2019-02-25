В Армении есть труднопроходимые дороги: Ларс открыт
25 февраля 2019 - 10:10 AMT
PanARMENIAN.Net - 25 февраля, по состоянию на 09:40, в Армении есть труднопроходимые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.
Варденяцский перевал и автодорога Сотк-Карвачар открыты для легковых автомобилей, а для грузовиков - труднопроходимы.
На автодорогах региона Апаран Арагацотнской области местами наблюдается гололедица.
Всем водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.
Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.
Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия, со стороны России скопились автомобили.
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