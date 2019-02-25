«Арсенал» остается в гонке в АПЛ: Мхитарян забил гол в ворота «Саутгемптона»
25 февраля 2019 - 10:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Лондонский «Арсенал» в матче 27-го тура английской Премьер-лиги нанес поражение «Саутгемптону».
Армянский полузащитник Генрих Мхитарян на 17 минуте матча, проходившего на стадионе «Эмирейтс», стал автором гола.На 6-й минуте отличился Александр Ляказетт, голевую передачу которому сделал также Мхитарян.
Матч завершился со счетом 2:0.
После матча Мхитарян заявил: «Мы отлично взаимодействовали в линии атаки, но должны все-таки забивать гораздо больше, чем два мяча. Это очень важные три очка для нас. «Арсенал» остается в гонке в АПЛ».
После этой победы «Арсенал» поднялся на четвертое место в турнирной таблице, набрав 53 очка. «Саутгемптон» с 24 набранными очками остался на 18-й строчке. В следующем туре АПЛ «Арсенал» примет «Борнмут».
Самое значимое
«Рад вернуться на поле спустя два месяца. Я продолжу работать и делать все возможное для моей команды», — написал Мхитарян в Twitter.
Золотые медали завоевали 4 армянских борцов: Рудик Мкртчян (55 кг), Карен Асланян (67 кг), Грант Калачян (72 кг) и Арсен Джулфалакян (77 кг).
«С Днем рождения, Мики. Мхитаряну сегодня исполняется 30 лет. Надеемся, ты хорошо отметишь свой день. С нетерпением ждем твоего возвращения на поле», - говорится на странице «Арсенала» в Twitter.
Продолжительность встречи составила 2 часа 4 минуты
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