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«Арсенал» остается в гонке в АПЛ: Мхитарян забил гол в ворота «Саутгемптона»

«Арсенал» остается в гонке в АПЛ: Мхитарян забил гол в ворота «Саутгемптона»
25 февраля 2019 - 10:33 AMT

PanARMENIAN.Net - Лондонский «Арсенал» в матче 27-го тура английской Премьер-лиги нанес поражение «Саутгемптону».

Армянский полузащитник Генрих Мхитарян на 17 минуте матча, проходившего на стадионе «Эмирейтс», стал автором гола.На 6-й минуте отличился Александр Ляказетт, голевую передачу которому сделал также Мхитарян.

Матч завершился со счетом 2:0.

После матча Мхитарян заявил: «Мы отлично взаимодействовали в линии атаки, но должны все-таки забивать гораздо больше, чем два мяча. Это очень важные три очка для нас. «Арсенал» остается в гонке в АПЛ».

После этой победы «Арсенал» поднялся на четвертое место в турнирной таблице, набрав 53 очка. «Саутгемптон» с 24 набранными очками остался на 18-й строчке. В следующем туре АПЛ «Арсенал» примет «Борнмут».

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