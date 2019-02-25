Торосян: Слухи о том, что мы «запрещаем табак, чтобы разрешить марихуану», ложны

PanARMENIAN.Net - Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян прокомментировал слухи о том, что в стране якобы хотят запретить табак, чтобы разрешить использование марихуаны. Министр назвал эти слухи ложью.

«В сеть вбросили очередную манипуляцию, якобы будет «запрещен табак, чтобы разрешить марихуану», и распространяют, и сами радуются своей лжи.

Ложь 1. Никто не запрещает курить, несмотря на то, что курение ежегодно убивает тысячи наших граждан. Потребление табачных изделий будет ограничено только в закрытых общественных местах, чтобы предотвратить эту «бойню».

Ложь 2. Какой-либо инициативы о свободной продаже, обороте и использовании наркотиков нет и не может быть, держите при себе свое яркое воображение», - отметил министр.

Торосян добавил, что сам запретит подобную инициативу, если кому-то на ум она придет.

«Уверен, так же поступит все наше правительство», - отметил Торосян.