Представлен смартфон Nokia 9 PureView с камерой-револьвером
25 февраля 2019 - 11:22 AMT
PanARMENIAN.Net - К открытию выставки MWC 2019, которая проходит в Барселоне с 25 по 28 февраля, компания HMD Global представила долгожданный смартфон Nokia 9 PureView с необычной основной камерой.
Дебют Nokia 9 PureView ожидался еще в конце 2018 года, но выход неоднократно откладывался. Модель представляет собой флагманский смартфон с тыльной камерой с пятью 12-мегапиксельными модулями с оптикой Zeiss с апертурой f/1.8, два из них мнонхромные. Фронтальная камера — 20-мегапиксельная, пишет Ferra.ru.
Смартфон оснащается 5,99-дюймовым POLED-дисплеем без вырезов с разрешением Quad HD+ (2880 x 1440 пикселей) и сканером отпечатков пальцев прямо в экране. Аппаратной основой стал прошлогодний процессор Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 3320 мАч.
Защита от воды и пыли предусмотрена по стандарту IP67. Размеры составляют 155 х 75 х 8 мм, а вес — 172 граммов. Работает на Android 9 Pie.
В Европе Nokia 9 PureView поступит в продажу с начала марта по цене 699 долларов в синем цветовом варианте.
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Двойная основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей с оптической стабилизацией обоих сенсоров.
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